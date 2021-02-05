Войти
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту
позиция
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году
энергетика
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Загородний: На съезде ОПЗЖ было принято единогласное решение, что оснований для начала процедуры импичмента Президента более чем достаточно

624
Загородний: На съезде ОПЗЖ было принято единогласное решение, что оснований для начала процедуры импичмента Президента более чем достаточно

В четверг, 4 февраля, состоялся XXIV съезд политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором было принято решение об инициировании начала процедуры импичмента Президента Украины Владимира Зеленского. В резолюции съезда отмечается, что глава государства уже не первый раз совершает противозаконные действия, нарушающие не только законодательство Украины, но и права украинских граждан. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний, отвечая на вопросы журналистов телеканала «112 Украина».

Парламентарий отметил, что на внеочередном съезде присутствовали делегаты от всех региональных организаций партии.

«Единогласно было принято решение инициировать начало процедуры импичмента Президента Украины за нарушение Конституции и законов Украины. И не только в плане препятствования свободе слова, а и за нарушение других статей Конституции Украины, в частности статей 13 и 14 (где речь идет о том, что земля является собственностью всего украинского народа), когда был принят закон об открытии рынка земли. И о нарушении статьи 10, где идет речь о языках в Украине, нарушении статьи 49 — медицинское обслуживание, нарушении статей 147‒152 — это полномочия и работа Конституционного Суда. Одним словом, оснований для начала процедуры импичмента Президента достаточно», — сообщил Загородний.

Также он уточнил, что власть продолжает опускаться до лживых манипуляций, в частности распространяет фейковую информацию о том, что пострадавшие телеканалы уже обратились в Верховный Суд с исковым заявлением.

«Однако на самом деле каналы публиковали свое заявление о том, что пока не обращались в суд, каналы пока еще работают над исковым заявлением, чтобы оно было действительно высокопрофессиональным, чтобы учесть все обстоятельства, которые бы позволили телеканалам выиграть дело. И мы надеемся, что в Верховном Суде дело будет выиграно в пользу трех главных информационных телеканалов Украины», — отметил народный депутат Украины.

И добавил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» принимает активное участие как в юридической поддержке попавших под санкции телеканалов, так и в разъяснительной работе.

«Демократию, свободу слова в Украине сегодня необходимо защитить и сберечь, а по-другому ‒ уже и отвоевывать», — подчеркнул Юрий Загородний.

Кроме того, парламентарий отметил, что Президент активно использует в этой ситуации праворадикальные организации, которые позволяют себе решать, какие СМИ могут работать в Украине, а какие ‒ нет, штурмовать здания телеканалов, составлять «расстрельные списки» неугодных журналистов.

Читайте также: Медведчук: «Закрывая рот» неугодным телеканалам, Зеленский в том числе хочет выслужиться перед Байденом

«Он (Владимир Зеленский. — Ред.) не только на их стороне, на их позиции, он ими управляет сегодня для того, чтобы держать общество в страхе, в боязни и добиваться через таких уличных пройдох. Я даже не хочу называть их радикалами, это настоящие уличные пройдохи. И с их помощью пытается добиться исполнения своих прихотей, по-другому сказать нельзя», — резюмировал народный депутат Украины Юрий Загородний.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что импичмент Президента Зеленского — это единственный выход, чтобы показать, что глава государства, грубо поправший нормы права и Конституции Украины, не может занимать эту должность.

Юрий Загородний, блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 5 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016