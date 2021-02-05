Загородний: На съезде ОПЗЖ было принято единогласное решение, что оснований для начала процедуры импичмента Президента более чем достаточно

В четверг, 4 февраля, состоялся XXIV съезд политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором было принято решение об инициировании начала процедуры импичмента Президента Украины Владимира Зеленского. В резолюции съезда отмечается, что глава государства уже не первый раз совершает противозаконные действия, нарушающие не только законодательство Украины, но и права украинских граждан. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний, отвечая на вопросы журналистов телеканала «112 Украина».

Парламентарий отметил, что на внеочередном съезде присутствовали делегаты от всех региональных организаций партии.

«Единогласно было принято решение инициировать начало процедуры импичмента Президента Украины за нарушение Конституции и законов Украины. И не только в плане препятствования свободе слова, а и за нарушение других статей Конституции Украины, в частности статей 13 и 14 (где речь идет о том, что земля является собственностью всего украинского народа), когда был принят закон об открытии рынка земли. И о нарушении статьи 10, где идет речь о языках в Украине, нарушении статьи 49 — медицинское обслуживание, нарушении статей 147‒152 — это полномочия и работа Конституционного Суда. Одним словом, оснований для начала процедуры импичмента Президента достаточно», — сообщил Загородний.

Также он уточнил, что власть продолжает опускаться до лживых манипуляций, в частности распространяет фейковую информацию о том, что пострадавшие телеканалы уже обратились в Верховный Суд с исковым заявлением.

«Однако на самом деле каналы публиковали свое заявление о том, что пока не обращались в суд, каналы пока еще работают над исковым заявлением, чтобы оно было действительно высокопрофессиональным, чтобы учесть все обстоятельства, которые бы позволили телеканалам выиграть дело. И мы надеемся, что в Верховном Суде дело будет выиграно в пользу трех главных информационных телеканалов Украины», — отметил народный депутат Украины.

И добавил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» принимает активное участие как в юридической поддержке попавших под санкции телеканалов, так и в разъяснительной работе.

«Демократию, свободу слова в Украине сегодня необходимо защитить и сберечь, а по-другому ‒ уже и отвоевывать», — подчеркнул Юрий Загородний.

Кроме того, парламентарий отметил, что Президент активно использует в этой ситуации праворадикальные организации, которые позволяют себе решать, какие СМИ могут работать в Украине, а какие ‒ нет, штурмовать здания телеканалов, составлять «расстрельные списки» неугодных журналистов.

«Он (Владимир Зеленский. — Ред.) не только на их стороне, на их позиции, он ими управляет сегодня для того, чтобы держать общество в страхе, в боязни и добиваться через таких уличных пройдох. Я даже не хочу называть их радикалами, это настоящие уличные пройдохи. И с их помощью пытается добиться исполнения своих прихотей, по-другому сказать нельзя», — резюмировал народный депутат Украины Юрий Загородний.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что импичмент Президента Зеленского — это единственный выход, чтобы показать, что глава государства, грубо поправший нормы права и Конституции Украины, не может занимать эту должность.