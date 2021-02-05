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Падение рейтингов, риск новой войны на Донбассе и разоблачение СБУ – Дяченко о трех причинах войны Зеленского с Медведчуком

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Падение рейтингов, риск новой войны на Донбассе и разоблачение СБУ – Дяченко о трех причинах войны Зеленского с Медведчуком

Есть три причины, почему президент Зеленский попытался запретить работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом пишет в своей статье политический публицист Виктор Дяченко.

По словам Дяченко, причина № 1 — это падение рейтинга Зеленского и рост поддержки Медведчука.

«Первая — это стремительное падание рейтингов Зеленского и „Слуги народа“ при одновременном росте рейтингов ОПЗЖ и его лидеров, особенно Медведчука. Как показывают последние опросы КМИС, рейтинг действующего президента (19,5%) почти сравнялся с общим рейтингом Медведчука—Бойко (18,5%). А вот партия „Слуга народа“ с 11,2% популярности упала на четвертое место, почти вдвое уступая ОПЗЖ (20,7%)», — отмечает автор.

«Если правая оппозиция (ЕС, «Голос») критикует Зеленского и «слуг народа» только за недостаточный «патриотизм», то «антимайдановская» поднимает тему массовой коррупции и социально-экономического кризиса. А тут еще так некстати начался «тарифный майдан», грозящий разрастись после получения платежек за январь. Поэтому логично предположить, что именно из-за этого на Банковой решили закрыть телеканалы "«ведущие антиукраинскую деятельность», — добавляет публицист.

Как считает Дяченко, еще одна причина — это пресс-конференция, анонсированная сбежавшим в Европу экс-замом главы СБУ Дмитрием Нескоромным, на которой он обещал выложить сокрушительную информацию о масштабной коррупции на Банковой.

«Сначала он планировал провести ее 2 февраля (как раз в день запрета телеканалов), потом перенес на несколько дней. Журналист Джангиров считает, что столь поспешное наложение санкций на все три телеканала ОПЗЖ произошло потому, что именно они должны были транслировать сенсационную пресс-конференцию», — сообщает эксперт.

По мнению Дяченко, третья причина — это срыв мирного урегулирования на Донбассе.

«Проще всего достать Россию, по мнению Вашингтона, будет с украинского плацдарма. И здесь уже пошел процесс по переформатированию „Нормандской четверки“, в которую хочет влезть Вашингтон. Соответственно, из Минского процесса убирают влиятельные пророссийские фигуры вроде Медведчука, чтобы заменить его кем-то из „патриотов“. Таким образом, Вашингтон будет пытаться взять вопрос Донбасса под свой прямой контроль — и кто знает, чем эта затея закончится! Разумеется, что телеканалы Козака—Медведчука больше всех критиковали бы эти процессы, и это еще одна причина их закрытия», — конкретизирует публицист.

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«Но если это так, то та торопливость, с которой Банковая расправилась с оппозиционными телеканалами, означает, что большие перемены в Минском формате и вообще в вопросе конфликта на Донбассе произойдут очень скоро. А тут еще внезапная проверка боеготовности ВСУ в регионе, объявленная в тот же день 2 февраля. Вообще, не слишком ли много совпадения пришлось на этот день?» — намекает журналист.

Виктор Медведчук, Елена Дьяченко, блокировка телеканалов
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