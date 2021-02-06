Пассажирские поезда задерживаются из-за схода с рельсов 8 грузовых вагонов в Днепропетровской области

На станции «Воскобойня» в Днепропетровской области в ночь на 6 февраля с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, сообщил глава «Укрзализныци» Владимир Жмак в Телеграм-канале в субботу.
«В результате инцидента с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, из которых семь — частных собственников. Вероятная причина схода — излом боковой рамы тележки (№ 12_437823, 2007 г.в., производитель „Бежицкая Сталь“, РФ, принадлежит вагону № 63554257), элементы которой нашли за несколько километров до места схода. Для ликвидации последствий аварии задействованы два восстановительных поезда, пассажирские поезда были направлены в обход», — сообщил глава «Укрзализныци».
Из-за инцидента некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием.
В частности:
— поезд № 116 «Бердянск — Киев» отправился с задержкой 2 часа 5 мин;
— поезд № 38 «Запорожье — Киев» отправился со станции «Пятихатки» с задержкой 1 час 55 мин;
— поезд № 12 «Киев — Новоалексеевка» отправился со станции «Верхнеднепровск» с задержкой на три часа;
— поезд № 92 «Одесса — Константиновка» отправился со станции «Верховцево» с задержкой на 2 часа 30 мин.
«Мы еще раз вынуждены констатировать плачевное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом. Сегодняшняя авария в очередной раз подтверждает насущную необходимость обновления грузового вагонного парка», — подчеркнул Жмак.
Железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов и прилагают все усилия для сокращения отставания пассажирских поездов от графика.
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