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Медведчук: Запрет вещания для трех телеканалов – это полный беспредел и нарушение Конституции Украины

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Медведчук: Запрет вещания для трех телеканалов – это полный беспредел и нарушение Конституции Украины

Указ Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» — это полный правовой беспредел и грубое нарушение Конституции Украины. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» задействует все возможные законные механизмы, чтобы оградить эти телеканалы от нападок власти и защитить право журналистов на профессию и свободу слова.

Об этом в интервью каналу «RT Россия» сообщил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Народный депутат отметил, что, помимо иска в Верховный Суд Украины, будут направлены обращения в Европейский суд по правам человека и различные международные организации.

«Мы заняли активную позицию по защите этих каналов, потому что на трех каналах работает фактически 1500 человек, 634 журналиста. Мы никогда не бросим этих людей, мы будем защищать их права. Более того, сейчас готовится обращение в Верховный Суд, так как в компетенции и полномочиях Верховного Суда рассматривать любые указы Президента. Будет рассмотрен и этот, который мы считаем, и я уверен, является незаконным. Я приводил мотивы, тем более что я юрист по образованию и знаю, уверен в том, что я говорю. Ну не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и юридических украинских лиц! Поэтому это было сделано незаконно. Кроме Верховного Суда, мы будем обращаться в экстренном порядке согласно предусмотренной процедуре рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Эти документы тоже готовятся. Мы обращаемся во все международные организации, посольства в Украине других государств, международные организации и европейские. Все это сейчас готовится международным отделом, представителями нашей партии и представителями нашей фракции в парламенте», — сказал Виктор Медведчук.

Председатель Политсовета ОПЗЖ подчеркнул, что в эти дни в Украине происходит беспрецедентное наступление на свободу слова и насаждение цензуры. Зачистка информационного поля началась с обысков СБУ в ряде украинских телеграм-каналов и продолжилась санкциями против NewsOne, ZIK и «112 Украина».

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«...Я говорил об этом в Верховной Раде Украины, что началось с незаконных обысков СБУ в телеграм-каналах... Потом закрыли телеканалы, а что будет завтра — никому не известно... Но закрыть каналы тоже невозможно, нет законных оснований. У них их нет, потому что закрыть, а другими словами, лишить каналы права вещания может только суд. Но решения суда нет по этому поводу. То есть это полный беспредел, и это, действительно, действия, которые грубо нарушают Конституцию и действующее законодательство», —отметил Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет требовать импичмента Президента Зеленского, который грубо попрал нормы права и Конституции Украины.

Виктор Медведчук, блокировка телеканалов
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