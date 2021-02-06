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Джангиров: Атака Зеленского на телеканалы последовала сразу после социологии, зафиксировавшей лидерство партии Медведчука

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Джангиров: Атака Зеленского на телеканалы последовала сразу после социологии, зафиксировавшей лидерство партии Медведчука

Одной из причин, повлиявших на решение власти во главе с Зеленским запретить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, стало падение рейтинга партии «Слуга народа», уступившей лидерство «Оппозиционной платформе — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом написал в Facebook политический публицист Дмитрий Джангиров.

«Сложно сказать, что стало последней каплей, толкнувшей Президента ЗЕ на чудовищные — с точки зрения права — решения: закрытие без решения суда или хотя бы регулятора трех оппозиционных ТВ-каналов, но, несомненно, что последняя социология сыграла здесь не последнюю роль», — отметил публицист.

Джангиров пояснил, что результаты опроса центра «Социальный мониторинг» подтвердили итоги предыдущего исследования КМИС о том, что на первом месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Результаты, полученные социологической службой „Социальный мониторинг“ подтвердили данные опроса КМИС неделей ранее: партия Виктора Медведчука „Оппозиционная платформа — За жизнь“ вышла на первое место в рейтинге политических сил. При этом у КМИС „слуги“ оказались вообще на 4-м месте; „Социальный мониторинг“, видимо, пожалел президентскую партию, отведя ей менее позорное второе место», — обратил внимание Джангиров.

«Что неудивительно: 74% украинцев считают, что страна идет в неверном направлении (10% — в правильном, 16% — не определились) согласно КМИС и 78% (22% — в правильном, без неопределившихся) — согласно „Социальному мониторингу“», — добавил публицист.

По словам Джангирова, на падение рейтинга Зеленского повлиял также провал власти в деле вакцинации, хотя о поставках «Спутник V» в Украину Виктор Медведчук договорился еще в прошлом году.

«Неудивительно, что баланс доверия/недоверия к Президенту ЗЕ скатился до минус 25% (по КМИС) и минус 37% (согласно „Социальному мониторингу“); более того, число украинцев, выступающих за досрочные перевыборы Президента, впервые превысило число тех, кто выступает против (46% и 43% соответственно). „Отягчающим“ обстоятельством к тарифному „беспределу“ стала эпопея с вакциной от коронавируса: гордо отказавшись от предложенных Виктором Медведчуком поставок российского „Спутника V“, украинский Минздрав на пару с Президентом стали метаться по пресловутому „рынку“, на котором заявки и поставки распланированы на год вперед и Украина сможет что-то получать лишь по остаточному принципу. А тут, как назло, не только страны „второго“ и „третьего мира“ стали массово закупать российские вакцины, но и 2 февраля вышла в высшей степени позитивная статья в ведущем мировом издании „Ланцет“. Которую подхватила столь же влиятельная в деловом мире The Financial Times. После чего использование „Спутника“ в своих странах допустили Ангела Меркель и Эммануэль Макрон», — сообщил публицист.

«Кроме того, социологи зафиксировали, что ОПЗЖ Виктора Медведчука предлагает „наиболее продуманные и реалистичные решения для...

...прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира“ — по мнению 20% украинцев (у „слуг“ — 14%);

...экономического роста и повышения уровня жизни населения Украины» — 18% (у «слуг» — 13%).

Интересно, что по земельному вопросу, где 18% опрошенных считают, что интересы простых людей отстаивала именно ОПЗЖ, «слуги» вообще оказались на 3-м месте с 11%«, — уточнил Джангиров.

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Он сделал вывод, что в условиях недоверия к Зеленскому и его политике на Банковой решили «пойти по беспределу» в отношении своего главного политического оппонента Виктора Медведчука.

«Так что нет ничего удивительного в том, когда в условиях тотального недоверия украинцев к нынешней власти и выбранному ею стратегическому пути на Банковой элементарно „сносит крышу“, и они демонстрируют, что в войне против своего главного политического оппонента в лице Медведчука они готовы, говоря языком блатных, „пойти по беспределу“. Вот какими мотивами, говоря языком Уголовного кодекса, продиктована эта попытка лишить трибуны более популярную, чем „слуги“, оппозиционную политическую силу», — заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.

Дмитрий Джангиров, блокировка телеканалов
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