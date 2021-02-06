В Минобороны уверяют, что армия уже стала ближе к НАТО

Первый этап реформирования Вооруженных сил Украины в рамках оборонной реформы существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО, заявил министр обороны Андрей Таран.
«Сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между Министерством и Генеральным штабом в соответствии с демократическими принципами: Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб — отвечать за ее реализацию и отчитываться Министерству», — отметил Таран, передает пресс-служба Минобороны Украины.
По его словам, Минобороны трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО.
«Наши дальнейшие планы будут строиться, в частности, с учетом результатов нынешнего комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента. Кроме того, необходимые выводы будут сделаны и по результатам инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул министр.
Он добавил, что евроатлантический выбор Украины — лучший способ реализации национальных интересов, что открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми государствами мира, предоставляет возможности по вопросам безопасности и экономического развития.
В ведомстве напомнили, что в рамках первого этапа реформирования ВСУ были созданы новые органы военного управления: командование Объединенных сил, командование Медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности.
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