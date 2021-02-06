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Reuters опубликовал материал с критикой решения Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK

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Reuters опубликовал материал с критикой решения Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK

Британское информационное агентство Reuters отреагировало на указ Президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Reuters отмечает, что в указе Зеленского абсолютно не указаны причины введения санкций против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и трех телеканалов, владельцем которых он является.

«В постановлении мотивов такого решения не приводится. Козак является указанным владельцем трех телеканалов, которые, по сообщениям украинских СМИ, связаны с Виктором Медведчуком, видным оппозиционным деятелем», — пишет информационное агентство.

Поэтому неудивительно, что запрет на вещание руководство трех упомянутых телеканалов восприняло исключительно как политическую расправу над неугодными масс-медиа.

«Мы рассматриваем это решение как политическую расправу против неугодных СМИ», — цитирует Reuters совместное заявлении каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Лидер оппозиции Виктор Медведчук считает, что своими действиями Зеленский лишает журналистов права на профессию и ограничивает свободу слова в Украине.

«Президент Зеленский выбросил на улицу 1500 журналистов и сотрудников трех телеканалов и лишил миллионы телезрителей права на получение объективной информации», — приводит Reuters слова председателя Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Материал этого авторитетного информационного агентства о преследовании независимых СМИ в Украине получил широкий резонанс. Его опубликовали ряд ведущих североамериканских, европейских и азиатских СМИ.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уже говорил, что, не найдя возможности расправиться с неугодными политиками и СМИ в рамках правового поля, Президент Зеленский пошел на грубое нарушение закона и Конституции Украины.

«Я вам хочу напомнить, ведь были замечания и наказания со стороны Нацсовета по отношению к NewsOne? Были. Последнее решение, которому более года, было принято ‒ обратиться в суд для лишения лицензии NewsOne. А решение суда есть? Нет. А почему нет? Да потому, что, видимо, нет оснований. Потому что, если бы были основания, суд принял бы решение и лишил лицензии. Получается, правовым путем сделать это нельзя. А если нельзя сделать это правовым путем, то это делается путем узурпаторского захвата власти, путем грубого нарушения Конституции и закона. И господин Зеленский нарушил Конституцию Украины не первый раз, но сейчас ‒ в отношении средств массовой информации», — отметил Виктор Медведчук.

блокировка телеканалов
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