Из-за аварии в Днепропетровской области меняют маршруты движения поездов

Пресс-служба АО «Укрзализныця» сообщает об изменении маршрутов движения нескольких поездов в связи с аварией на станции «Воскобойня» в Днепропетровской области, где с рельсов сошли восемь грузовых вагонов.
В частности, поезда № 53 Днепр — Одесса, № 7 Днепр — Киев, № 11 Новоалексеевка — Киев, № 37 Запорожье — Киев, № 9 Мариуполь — Киев, которые отправятся из станций Днепр и Каменское после 19:00, проследуют по измененному маршруту через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, а дальше своим маршрутом. Время отправления поездов из Днепра 00:35. Ориентировочная задержка в пути — до 3 часов.
В то же время поезда № 3 Запорожье — Ужгород, № 41 Днепр — Трускавец, № 85 Новоалексеевка — Львов/Ковель и № 731 Запорожье — Киев со станции Днепр отправятся по стандартному маршруту. Ориентировочная задержка в пути — 1 час.
Поезд № 69 Мариуполь — Львов отправится из Днепра с задержкой ориентировочно 2 часа, до поезда будут подвезены пассажиры со станции Каменское.
Также часть пассажиров со станции Каменское «Укрзализныця» подвозит автотранспортом до Запорожья.
Кроме того, в «Укрзализныци» сообщили, что для поезда № 734 Киев-Покровск класса «Интерсити +» будет заменен подвижной состав с Hyundai Rotem на сидячие вагоны 1 класса, а вынужденная задержка составит ориентировочно 2 часа. Постель и чай пассажирам поезда будут предоставлены бесплатно.
Как сообщалось, в ночь на 6 февраля на станции «Воскобойня» в Днепропетровской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов.
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