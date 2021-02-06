Медведев выразил поддержку усилиям ОПЗЖ по недопущению введения цензуры против 112 Украина, NewsOne, ZIK

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введения санкций в отношении депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, сообщает пресс-служба «Единой России».
В ходе разговора было отмечено, что действия президента Владимира Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым без сомнения относится и свобода слова.
Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK).
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