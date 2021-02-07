В Украине работает почти 5 тысяч пунктов обогрева

В связи с существенным снижением температурных показателей, решением Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах развернуты 4 778 стационарных и мобильных пунктов обогрева.
«По состоянию на 7 февраля, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 778 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением — 4 тыс. 764 стационарных пункта, а ГСЧС — 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств», — сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.
Всего в течение дня 6 февраля в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС — 77 человек.
Спасатели подчеркнули, что при обращении органов местной власти ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.
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