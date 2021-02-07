В центре Киева произошел пожар в кафе

В центре Киева сегодня днем произошел пожар в кафе «Бистро». Огонь вспыхнул на цокольном этаже.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«7 февраля в 13:14 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ивана Франко, 27/31 в Шевченковском районе столицы.
На место происшествия были направлены спасатели 4-й пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, на кухне. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.
В 13:35 бойцы локализовали пожар на площади 30 кв.м, а в 13:52 он был ликвидирован.
В ходе тушения пожара спасателями было выведено 5 человек на безопасное расстояние», — отмечается там.
Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016