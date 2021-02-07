В центре Киева произошел пожар в кафе

В центре Киева сегодня днем произошел пожар в кафе «Бистро». Огонь вспыхнул на цокольном этаже.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«7 февраля в 13:14 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ивана Франко, 27/31 в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия были направлены спасатели 4-й пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, на кухне. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 13:35 бойцы локализовали пожар на площади 30 кв.м, а в 13:52 он был ликвидирован.

В ходе тушения пожара спасателями было выведено 5 человек на безопасное расстояние», — отмечается там.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.