В Украине чуть больше 2000 случаев коронавируса за сутки

Вчера в Украине выявили 2141 новый случай коронавируса. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, вчера госпитализировали более тысячи человек, 47 человек умерли.

Отметим, за вчера сделали 13 662 тестирования на COVID (в частности, методом ПЦР — 10 401, методом ИФА — 3261).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.