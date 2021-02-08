Байден намерен использовать для вакцинации стадионы Национальной футбольной лиги

Администрация США намерена поддержать предложение Национальной футбольной лиги (НФЛ, профессиональная лига американского футбола в США) и использовать все ее стадионы для проведения вакцинации населения от нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в воскресенье.

Главу государства спросили, намерено ли федеральное правительство поддержать предложение НФЛ и использовать все стадионы лиги для увеличения темпов вакцинации американцев. «Безусловно, мы используем их. Я скажу своей команде, что они доступны, и я считаю, что мы ими воспользуемся», — отметил он. В данный момент жителей США вакцинируют на семи из примерно тридцати стадионов НФЛ.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что коллективный иммунитет появится в США после того, как 75% жителей страны сделают прививку. При нынешних темпах это может занять почти год. Байден заявил, что власти не могут ждать так долго. «Поэтому мы увеличиваем темпы вакцинации всеми силами», — отметил американский лидер.

При этом он добавил, что достичь коллективного иммунитета в стране к концу лета маловероятно. «Одно дело, если бы у нас было достаточно вакцины, а у нас ее нет. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы производить больше вакцины», — сказал президент, подвергнув критике действия своего предшественника на этом посту.

Байден также назвал чрезвычайной ситуацию, при которой в США примерно 20 млн детей продолжают учиться в удаленном режиме. «Я думаю о цене, которую придется заплатить моим внукам и вашим детям, — отметил глава государства. — Они через многое проходят».

В конце января президент подписал ряд указов, которые предусматривают оказание финансовой помощи местным властям из спецфонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, подготовку школ и университетов к возобновлению очного обучения, расширение тестирования на коронавирус и создание региональных центров вакцинации.