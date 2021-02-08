СБ России обсудит внешнюю политику в свете ущемления свободы слова и политических репрессий в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с председателем Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком, заявил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с русскоязычными, соотечественниками за рубежом.
Песков подтвердил, что такая тема действительно обсуждалась. «Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями», ‒ добавил пресс-секретарь президента РФ, которого цитируют российские СМИ.
Песков отметил, что подробнее о заседаниях Совбеза в Кремле никогда не рассказывают, однако очевидно, что речь шла об уничтожении свободы слова, политических преследованиях против «Оппозиционной платформы – За жизнь», русскоговорящих украинцах и вспышках насилия, которое применяют кационал-радикалы против журналистов и инакомыслящих в Киеве, преследованиях по языковому признаку.
Напомним, ранее зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел с Медведчуком телефонный разговор, выразив поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия для недопущения введения цензуры против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введению санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Тараса Козака, сообщает пресс-служба «Единой России».
В ходе разговора было отмечено, что действия президента Владимира Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова.
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