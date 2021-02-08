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«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением
инициатива
«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением
Зеленский заявил о существенном эффекте от карантинных ограничений
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Зеленский заявил о существенном эффекте от карантинных ограничений

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«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением

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«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением

На фоне вспышек COVID-19 в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине. При этом самый высокий уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением

Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.

«Адаптивный карантин будет состоять из «зеленой», «желтой», «оранжевой зоны», и по отдельному решению могут устанавливаться «красные зоны», — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что «красная зона» будет вводиться, если рост числа госпитализированных за семь дней увеличится на более 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с подведенным кислородом. Кроме того, такие ограничения будут вводиться в случае быстрого роста нагрузки на медицинскую систему с угрозой коллапса.

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Адаптивный карантин планируют в ближайшее время вынести на рассмотрение Кабинета министров. При этом, законодательство обязывает правительство сообщать об ограничениях заранее и у украинцев будет время подготовиться к новому распределению.

карантин, Денис Шмыгаль
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