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«Наезд» Зеленского на телеканалы – это показатель не силы, а бессилия в борьбе с ОПЗЖ Медведчука, – Кутуев

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«Наезд» Зеленского на телеканалы – это показатель не силы, а бессилия в борьбе с ОПЗЖ Медведчука, – Кутуев

Власть во главе с Зеленским решила жить по правилу диктаторов XX века «Нет человека — нет проблемы». Об этом в колонке на сайте издания «Капитал»  официального партнера The Financial Times — пишет доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев, анализируя скандальную историю с запретом деятельности телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

«Диктатор Парагвая Альфредо Стресснер (правил с 1954 по 1989 годы) был человеком, любящим простые решения. Как-то ему в очередной раз положили на стол докладную, о том, что в стране дикая безработица. На что генерал разозлился, потребовал в будущем не портить ему настроение, а поэтому вообще запретил вести учет количества безработных»,  приводит социолог пример из истории.

«К чему это я? 2 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях, запретив работу телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Не будем касаться того, что по законам Украины санкции можно объявить только в отношении иностранных граждан и юридических лиц, поэтому указ Зеленского со старта незаконный. Не будем напоминать, что СНБО по факту совершило подлог, потому что ссылается на постановление Верховной Рады 2018 года, а там нет ни слова о телеканале ZIK. Речь о том, что власть во главе с Зеленским в XXI веке решила жить по правилу диктаторов XX века «Нет человека — нет проблемы»,  поясняет ученый.

Кутуев сообщает, что сторонники власти прославляют Зеленского «за то, что он проявил силу», но более верно будет сказать, что на самом деле Зеленский продемонстрировал бессилие.

«Поэтому тем, кто прославляет решение Зеленского, стоит готовиться к тому, что завтра власть может забрать у него бизнес / квартиру / автомобиль. А почему нельзя? Если один раз Зеленскому и компании удалось запретить сразу три телеканала, а на их частоты завести „Дом“, то почему нельзя и дальше „демонстрировать силу“?

А точно ли силу? Зеленский шел на выборы с обещаниями установить мир на Донбассе, прекратить грабеж народа через повышение коммунальных тарифов, „сажать“ воров и взяточников. И ничего из этого не выполнено. Да, каналы можно закрыть  но проблему это не решает. Поэтому более верно будет сказать, что на самом деле Зеленский и компания закрыли „112 Украина“, NewsOne и ZIK от бессилия  раз не можем выполнить свои обещания, так давайте закроем рот журналистам, которые критикуют власть. Но это ущербная логика»,  уверен социолог.

Кутуев поясняет, что Зеленский своим решением противопоставил себя крупному бизнесу и топ-политикам  Ахметову, Коломойскому, Боголюбову и другим.

«Потому что все владельцы крупных телеканалов  „Прямого“, „Украина24“ и других  уже напряглись. Так как власть во главе с Зеленским дала четкий сигнал: один росчерк пера — и забрали бизнес / телеканал / газету или журнал. И, как минимум, Зеленский и компания уже дали все топ-политикам и крупным бизнесменам повод задуматься над объединением, чтобы противостоять беспредельщикам», — констатирует он.

Кутуев обращает внимание, что атака власти во главе с Зеленским на телеканалы последовала сразу после того, как «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сбросила «Слугу народа» Зеленского с первого места и вышла в лидеры среди политических партий Украины.

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«Если говорить о политике, то понятно, что атака на телеканалы — это попытка нанести удар по медиаресурсам оппозиции во главе с Медведчуком. И наезд Зеленского на телеканалы по времени совпал с новой тенденцией, когда социологи зафиксировали, что ОПЗЖ Медведчука вышла на первое место практически во всех опросах с 24,1%, в то время как электоральная база партии власти «Слуга народа» разваливается на куски (18,2%, хотя на выборах в Верховную Раду-2019 «зеленые взяли 43,16%)», — аргументирует эксперт.

«Скажем, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), сегодня список самых популярных политических партий выглядит так:

 „Оппозиционная платформа  За жизнь“ Виктора Медведчука  24,1%;

 „Слуга народа“ Владимира Зеленского  18,2%;

 „Европейская солидарность“ Петра Порошенко  15,6%;

 „Батькивщина“ Юлии Тимошенко  10,3%»,  заключает доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев.

Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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