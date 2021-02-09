Facebook будет удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19

Facebook с 8 февраля расширит критерии признания информации о вакцинации от коронавируса и самих вакцинах фейковой и начнет удалять такую дезинформацию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге социальной сети.
«Сегодня мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о COVID-19, вакцинах от COVID-19 и вакцинации в целом», — говорится в сообщении.
С декабря прошлого года Facebook уже начал борьбу с фейками о вакцинах от коронавируса, которые были опровергнуты экспертами от здравоохранения. В изначальном списке фейковых сообщений была информация о чипизации населения с помощью вакцинации, испытаниях препарата на некоторых группах людей без их согласия и некоторые другие теории заговора.
Теперь, после консультаций с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Facebook решил расширить список тем, которые считаются фейковыми. Теперь в качестве дезинформации Facebook будет расценивать публикации на следующие темы:
В компании отметили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда.
Бороться с информацией о коронавирусной инфекции, которая считается экспертами ложной, Facebook начал с апреля 2020 года. Пользователям, которые делились этими сведениями или лайкали их, начали приходить уведомления, что эта информация является фейком. В сообщениях от соцсети также указывается причина удаления постов и другие разъяснения.
В августе прошлого года Facebook удалил из аккаунта экс-президента США Дональда Трампа видеозапись с отрывком из интервью бывшего главы государства, в котором тот утверждал, что дети практически невосприимчивы к COVID-19. «Это видео содержит ложные заявления о том, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о COVID», — сообщал тогда представитель Facebook Энди Стоун.
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