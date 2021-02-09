В РФ выявили минимальное с октября число заразившихся COVID

За последние сутки в России выявили 15 019 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием. В последний раз менее 15 тыс. зараженных оперштаб фиксировал в октябре 2020 года.

Умерли за 24 часа 530 человек с коронавирусом, также сообщил оперштаб. Это больше, чем за 3-8 февраля, когда фиксировали от 407 до 527 смертей в сутки.

За все время пандемии в России выявили 3 998 216 заразившихся, умерли 77 598 человек.