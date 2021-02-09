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«Телеканалы Медведчука» смогут вещать только в Интернете, - итальянское издание Adnkronos

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«Телеканалы Медведчука» смогут вещать только в Интернете, - итальянское издание Adnkronos

Ряд итальянских изданий опубликовали материал информационного агентства Adnkronos, в котором сказано, что Президент Украины Владимир Зеленский отключил от вещания три телеканала.

В частности, материал обнародовали издания La Sicilia La Sicilia, Fortune Italia, Corriere Di Arezzo и другие.

«Это — каналы „112 Украина “, NewsOne и ZIK, которые, согласно указу, подписанному вчера (2 февраля. — Ред.) Президентом, смогут вещать только в Интернете, но не в эфире. Медведчук включен в список людей, подлежащих санкциям США. Зеленский объяснил, что его решение было нелегким, что он поддерживает свободу слова, а не „пропаганду, финансируемую страной-агрессором“», — сообщает итальянским читателям Adnkronos.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

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«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы — о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», — сказал Виктор Медведчук.

Италия, блокировка телеканалов
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Комментарии (1)
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sexx xxx
sexx xxx 43 минуты назад

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Мнения

Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?»

Зеленский и его команда совершили разворот на 180 градусов. Во время выборов Зеленский обещал Порошенко «Я – Ваш приговор» и намекал, что «слуги» будут сажать проворовавшихся представителей прошлой власти. А теперь Зеленский и компания начали политические репрессии против СМИ, ассоциированных с ОПЗЖ, показав, что считают партию Медведчука своим главным политическим оппонентом.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зеленский против СМИ: Когда сила – это на самом деле бессилие

Чтобы понять, что нас ждет, достаточно посмотреть на историю известных диктатур XX века. И начать надо с понимания, что простого человека при диктатуре ничего хорошего не ждет. Потому что диктатура нужна, чтобы подавлять большинство, которое не устраивает нищета, безработица, коррупция и беспредел.
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