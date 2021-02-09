Войти
Зеленский хочет восстановить профессионально-техническое образование
официально
Зеленский хочет восстановить профессионально-техническое образование
«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением
инициатива
«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

поз
RSS

Существует много сомнений в инструментариях власти относительно оппозиционных телеканалов, – Костинский

488
Существует много сомнений в инструментариях власти относительно оппозиционных телеканалов, – Костинский

Существует много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются действующей властью в отношении оппозиционных телеканалов в Украине.

Об этом в эфире «Прямого» заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в 2015-2020 гг. Сергей Костинский.

«Я, безусловно, приветствую ход мыслей Владимира Зеленского и его команды о том, что с пророссийским речью нужно бороться категорически. Я не видел этой работы в течение двух лет. Увидел начало сейчас, и я надеюсь на продолжение этой работы. Но у меня есть много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются. Дело в том, что санкции СНБО — это такой инструмент, который может быть использован только один раз. Если рано или поздно в Верховном Суде или Европейском суде по правам человека это решение будет опровергнуто, и господин Медведчук получит положительное решение Европейского суда в свою пользу, то СНБО больше не сможет, в том числе по политическим мотивам, принимать подобные решения ни против телеканалов Медведчука, ни против других российских телеканалов», — сказал Костинский.

По его мнению, такие инструменты должны использоваться как крайняя мера с пониманием того, что должна быть подготовлена очень серьезная правовая позиция.

«Сейчас я вижу, что те ответственные органы государственной власти, регулирующие органы, которые, в первую очередь, должны быть задействованы для того, чтобы навести порядок в информационной сфере, они не отработали свой адженд. И, соответственно, не было либо политической воли, либо они были некомпетентны, либо... я не знаю, что это было. И когда задействуется последний инструмент для того, чтобы прекратить всю эту работу, я вижу, что это конъюнктура, политическая конъюнктура. Изменилась, например, Администрация президента США. Я думаю, что это может быть один из факторов, когда нужно понравиться новому президенту США», — добавил Костинский.

Он отметил, что также на самом деле может быть наслоение многих факторов, в том числе и сговор с частью команды ОПЗЖ для того, чтобы отдать предпочтение кому-то из конкурентов Медведчука.

«Нанесен удар якобы по империи Медведчука. Но, я утверждаю, это решение не представляет проблемы для Медведчука. Второе-проблема гораздо шире. Телеканалов, осуществляющих пророссийское вещание, гораздо больше. И вопрос: Будут ли задействованы какие — то инструменты», — завершил Костинский.

Читайте также: Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?»

Как известно, 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и контролируемых им телеканалов каналов «112-Украина», NewsOne, ZIK — «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «112-ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 9 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?»

Зеленский и его команда совершили разворот на 180 градусов. Во время выборов Зеленский обещал Порошенко «Я – Ваш приговор» и намекал, что «слуги» будут сажать проворовавшихся представителей прошлой власти. А теперь Зеленский и компания начали политические репрессии против СМИ, ассоциированных с ОПЗЖ, показав, что считают партию Медведчука своим главным политическим оппонентом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016