Существует много сомнений в инструментариях власти относительно оппозиционных телеканалов, – Костинский

Существует много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются действующей властью в отношении оппозиционных телеканалов в Украине.

Об этом в эфире «Прямого» заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в 2015-2020 гг. Сергей Костинский.

«Я, безусловно, приветствую ход мыслей Владимира Зеленского и его команды о том, что с пророссийским речью нужно бороться категорически. Я не видел этой работы в течение двух лет. Увидел начало сейчас, и я надеюсь на продолжение этой работы. Но у меня есть много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются. Дело в том, что санкции СНБО — это такой инструмент, который может быть использован только один раз. Если рано или поздно в Верховном Суде или Европейском суде по правам человека это решение будет опровергнуто, и господин Медведчук получит положительное решение Европейского суда в свою пользу, то СНБО больше не сможет, в том числе по политическим мотивам, принимать подобные решения ни против телеканалов Медведчука, ни против других российских телеканалов», — сказал Костинский.

По его мнению, такие инструменты должны использоваться как крайняя мера с пониманием того, что должна быть подготовлена очень серьезная правовая позиция.

«Сейчас я вижу, что те ответственные органы государственной власти, регулирующие органы, которые, в первую очередь, должны быть задействованы для того, чтобы навести порядок в информационной сфере, они не отработали свой адженд. И, соответственно, не было либо политической воли, либо они были некомпетентны, либо... я не знаю, что это было. И когда задействуется последний инструмент для того, чтобы прекратить всю эту работу, я вижу, что это конъюнктура, политическая конъюнктура. Изменилась, например, Администрация президента США. Я думаю, что это может быть один из факторов, когда нужно понравиться новому президенту США», — добавил Костинский.

Он отметил, что также на самом деле может быть наслоение многих факторов, в том числе и сговор с частью команды ОПЗЖ для того, чтобы отдать предпочтение кому-то из конкурентов Медведчука.

«Нанесен удар якобы по империи Медведчука. Но, я утверждаю, это решение не представляет проблемы для Медведчука. Второе-проблема гораздо шире. Телеканалов, осуществляющих пророссийское вещание, гораздо больше. И вопрос: Будут ли задействованы какие — то инструменты», — завершил Костинский.

Как известно, 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и контролируемых им телеканалов каналов «112-Украина», NewsOne, ZIK — «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «112-ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».