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Медведчук: Во главе Украины стоит непрофессиональная команда, ставящая своей целью узурпацию власти

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Медведчук: Во главе Украины стоит непрофессиональная команда, ставящая своей целью узурпацию власти

Украинцам стоит задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик убежден в том, что незаконное введение санкций по отношению к каналам «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против гражданина Украины, народного депутата Тараса Козака является произволом власти, а все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

«Решением СНБО, введенным в действие указом Президента от 2 февраля 2021 года № 43/2021, к юридическим лицам-резидентам применена санкция в виде „прекращения предоставления услуг по ретрансляции“ (пункт 6 Приложения 2), которая отсутствует в нормах действующего Закона Украины „О санкциях“, так как была исключена из проекта при принятии его во втором чтении», — заявил Медведчук, указав, что, учитывая значимость этой формулировки для блокирования распространения сигналов этих телеканалов, а, следовательно, наличия очевидного мотива и преступного умысла, речь идет о служебном подлоге, осуществленном в СНБО.

Точно так же, отметил парламентарий, противоречат закону другие санкции, о чем заявлял Арсений Яценюк во время голосования по этому закону: «В том случае, если есть угроза национальной безопасности украинского государства, глава украинского государства через Совет национальной безопасности и обороны будет иметь право вводить ряд санкций наподобие тех, которые вводятся нашими западными партнерами — странами ЕС, США и „Большой семерки“. Какие правки мы поддерживаем в данном законопроекте? Правительство предлагает исключить из перечня санкций ограничение и прекращение предоставления услуг почтовой связи, запрет и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности средств массовой информации. Также ограничение и запрет и производства печатных СМИ и других информационных материалов. Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией».

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Виктор Медведчук подчеркнул, что именно в этой редакции был принят закон.

Народный депутат проинформировал, что во время обсуждения принятия данного закона в Верховной Раде (что зафиксировано стенограммой заседания), народный депутат Олег Зарубинский обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку: «Кто может стать объектами применения санкций. Вы это огласили. Но в таблице, которую нам раздали, кроме иностранных государств, иностранных юридических лиц и так далее, в конце есть граждане Украины. Я хотел бы, чтобы все услышали, очевидно, тогда будет осознанное голосование, останутся ли граждане Украины или это касается нерезидентов?».

Медведчук напомнил, что на этот прямой вопрос Яценюк ответил, что санкции касаются лишь иностранных государств и иностранных компаний.

«Поэтому применение санкций к гражданину Украины Тарасу Козаку противоречит не только Конституции, действующему законодательству, но и самому закону, о чем было сказано уже в момент его принятия», — сообщил Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, блокировка телеканалов
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