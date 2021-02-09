Журналистка, за которую из-за вопроса Медведчуку взялась СБУ, покинула Украину

Украинская журналистка Елена Березовская, в отношении которой СБУ начала проверку после ее интервью с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, покинула страну.
Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».
«Да, я покинула территорию Украины», — сказала Березовская.
Также она добавила, что не чувствует вины за свой вопрос Медведчуку, после которого СБУ начала проверку.
«Что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе», — заявила журналистка.
Отметим, что интервью Березовской с Медведчуком вышло на канале «RT Россия». Проверка СБУ была назначена из-за вопроса, который журналистка задала политику: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?».
Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях в отношении каналов NewsOne, Zik и 112, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
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