Журналистка, за которую из-за вопроса Медведчуку взялась СБУ, покинула Украину

Украинская журналистка Елена Березовская, в отношении которой СБУ начала проверку после ее интервью с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, покинула страну.

Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

«Да, я покинула территорию Украины», — сказала Березовская.

Также она добавила, что не чувствует вины за свой вопрос Медведчуку, после которого СБУ начала проверку.

«Что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе», — заявила журналистка.

Отметим, что интервью Березовской с Медведчуком вышло на канале «RT Россия». Проверка СБУ была назначена из-за вопроса, который журналистка задала политику: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?».

Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях в отношении каналов NewsOne, Zik и 112, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.