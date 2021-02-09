Датский участок «Северного потока – 2» могут закончить в апреле

Участок газопровода «Северный поток — 2», проходящий в территориальных водах Дании, планируется уложить в апреле 2021 года, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Антон Демченко в рамках телефонной конференции с инвесторами.

«Продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который еще не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года», — сказал Демченко, которого цитирует ТАСС.

Ранее оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG (100%-ная «дочка» Газпрома) — сообщил, что трубоукладочная баржа «Фортуна» начала укладку датского участка газопровода 6 февраля, после завершения двухнедельных морских испытаний. Датское морское управление заявляло, что укладка двух ниток «Северного потока — 2» в территориальных водах страны будет завершена до конца апреля.

Демченко вновь подчеркнул, что «Газпром» настроен на завершение проекта, несмотря на санкционное давление.

По словам источника ТАСС, знакомого с графиком строительства трубопровода, укладка датского участка займет два месяца, далее будут проходить испытания и сертификация проекта.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы по проекту были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.