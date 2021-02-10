В Украине за сутки 3 409 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 3 409 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 7 768 человек, умерло 163 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«3 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 февраля 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 046 человек; летальных случаев — 163; выздоровело — 7 768 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в среду утром.
Днем ранее, 9 февраля зафиксировали 2 656 новых случаев, состоянием на утро 8 февраля сообщалось о 2 141 новом случае инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания, 6 февраля сообщалось о 4 310 новых случаях коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксировали 4 923 новых случая COVID-19, 4 февраля было 5 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось о 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 394 случаев COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 253 055 человек, 23 934 человека — умерли, выздоровели — 1 092 376 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410), г.Киев (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
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