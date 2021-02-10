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Разумкова могут сместить с поста спикера Верховной Рады

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Разумкова могут сместить с поста спикера Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту спикера Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука, которого специально для этого готовят, сообщает «Украинская правда».

В СМИ уточняют, что причиной замены спикера является самостоятельность действующего председателя Разумкова, который якобы имеет собственные политамбиции и старается не зависеть от Офиса президента. Людям на Банковой это не нравится.

«Как рассказывают в окружении Зеленского, президент был бы не против подсадить Стефанчука на ступень выше в парламентской иерархии. Но есть проблема — эта ступень уже занята», — говорится в статье УП. Уточняется, что Стефанчук пока выглядит наиболее приемлемой кандидатурой на должность, однако ему не хватает медийности.

В то же время, форсировать вопрос замены спикера пока не будут, поскольку для этого нужно публично объяснить, что не так с Разумковым и найти голоса в поддержку Стефанчука.

Кроме того, для продвижения вице-спикера и работы над социологией, которая показывает неутешительные цифры для действующего президента, были созданы специальные «тройки». Для создания образа «государственника» Стефанчук должен модерировать их работу.

По словам источников издания, «тройки» — это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПГ. Их задача — составить план и написать законы под программу президента«.

«Есть экономическая „тройка“, финансовая, налоговая и так далее. Вот сколько комитетов в Раде — столько примерно и „троек“. На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду», — пояснил представитель правительства.

При этом в работу так званых троек Разумков вовлечен не был.

Напомним, 1 февраля Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва. Такой ролик можно расценивать как начало президентской кампании Разумкова.

На вопрос, не свидетельствует ли ролик о создании собственной политической силы, Разумков ответил, что «не стоит заниматься конспирологией».

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Согласно опросам Центра Разумкова, проведенных в течение 29 января — 3 февраля, Дмитрий Разумков мог бы стать сильным кандидатом на пост президента Украины. Так, если бы во второй тур президентских выборов он прошел бы с Юрием Бойко или Петром Порошенко, то смог бы набрать большинство голосов. Однако, в случае электорального соперничества с Владимиром Зеленским, Разумков бы уступил первому по количеству голосов.

Если говорить об уровне доверия, то больше всего, согласно тем же опросам Центра Разумкова, украинцы доверяют Разумкову (32% опрошенных украинцев доверяют и не доверяют ˗ 53%), Зеленский — на втором месте (26,% опрошенных украинцев и не доверяют ˗ 65,5%).

Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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