Число заболевших COVID-19 в РФ достигло 4 миллионов

За время пандемии коронавируса в России инфекцию выявили у более чем 4 млн человек, за сутки это число увеличилось на 14 494, следует из данных местного оперативного штаба.

Это первый случай с середины октября, когда суточный прирост заболевших составил менее 15 тыс.

Общее число заразившихся в стране — 4 012 710 человек.