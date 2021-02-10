Германия может продлить жесткие ограничения по COVID-19 до 14 марта

Ограничительные меры из-за коронавируса могут быть продлены в Германии до 14 марта, сообщил таблоид Bild со ссылкой на проект документа для встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов в среду.
Ранее таблоид сообщал, что Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 1 марта.
При этом, по информации таблоида, Меркель, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер хотят открытия парикмахерских уже с 1 марта. Также на встрече будет обсуждаться более ранее открытие детских садов и школ.
Ранее власти ФРГ приняли продлили жесткие ограничительные меры в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений.
Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
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