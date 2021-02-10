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Популярность Зеленского, закрывшего «каналы Медведчука», находится на рекордно низком уровне, – одна из главных новостей на французском радио

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Популярность Зеленского, закрывшего «каналы Медведчука», находится на рекордно низком уровне, – одна из главных новостей на французском радио

Киевские власти решили запретить три общенациональных телеканала («112 Украина», NewsOne и ZIK), посчитав их работу покушением на свою национальную безопасность.

Об этом сообщает французская международная общественная радиостанция France Médias Monde.

«Вечером во вторник (2 февраля. — Ред.), незадолго до полуночи, черный занавес упал на телеканалы „112 Украина“, NewsOne и ZIK, которые теперь закрыты для украинского телеэкрана. Президент Владимир Зеленский последовал рекомендациям своего Совета национальной безопасности и поэтому решил запретить эти три канала, рассматриваемые как органы пропаганды и дезинформации», — говорится в материале.

Ресурс отмечает, что популярность Президента Украины Владимира Зеленского находится на рекордно низком уровне, и, если в ближайшее время состоятся новые парламентские выборы, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выйдет на первое место.

«Сам Зеленский использовал олигархическую цепочку, чтобы стать главой государства, но теперь он, в свою очередь, пытается защитить себя», — резюмирует France Médias Monde.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы — о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», — сказал Виктор Медведчук.

Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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