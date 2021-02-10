Украинцев ждут сначала снегопады, а потом морозы до 26 градусов

Сильные морозы ожидаются в Украине в начале следующей недели, 15-18 февраля. До этого страну засыплет снегом.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала «Украина 24».

Как отметила Голеня, следующих суток, а также 12 февраля на территорию Украины придет очередной циклон, который обусловит сложные условия погоде.

«Западные и северные области будут страдать от снегопадов, в центральных областях будет мокрый снег и дождь с переходом в снег. На юге и востоке осадки преимущественно в виде дождя, но 13 февраля и туда пожалует мороз и снег», — сказала она.

По ее словам, после этого циклона в Украине ожидается «очень морозная и холодная погода с 15 по 18 февраля».

«Минимальная температура в западных, местами в центральных областях будет 20-26 градусов мороза», — сказала она и добавила, что на юге и востоке ожидается 13-15 градусов.