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Ведущее испанское издание El País пишет о том, что международное сообщество не проигнорирует вопиющий факт закрытия «каналов Медведчука»

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Ведущее испанское издание El País пишет о том, что международное сообщество не проигнорирует вопиющий факт закрытия «каналов Медведчука»

Блокирование Киевом нескольких телеканалов является возмутительным посягательством на свободу слова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает El Paísв Коста-Рике.

То, что знаменитая El País ‒ газета с самым большим тиражом в Испании, которая издается также в странах Латинской Америки, ‒ уделила внимание теме блокировки вещания трех украинских оппозиционных новостных каналов, свидетельствует о значимости этой темы для мировых СМИ.

«Это действительно возмутительная атака на свободу выражения мнения», — цитирует El Paísслова российского дипломата.

«Пресс-секретарь напомнила, что Россия неоднократно осуждала недопустимое поведение Киева в отношении СМИ, цифровых порталов, книг и даже детских изданий, которые запрещены под предлогом предполагаемой угрозы и пропаганды со стороны России», — пишет издание.

По словам Захаровой, в данном случае репрессии против украинских властей зашли слишком далеко, их уже нельзя остановить, так как украинские СМИ имеют неудобный подход к правящей элите.

«Мы надеемся, что соответствующие международные организации, в том числе верховный комиссар ООН по правам человека, генеральный директор ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. — Ред.), комиссар Совета Европы по правам человека, представитель ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. — Ред.), за свободу прессы и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека. — Ред.), ОБСЕ не останутся равнодушными, не игнорируют этот вопиющий факт», — подчеркнула дипломат.

Также, сообщает El País, Захарова выразила надежду, что эти организации дадут адекватную оценку произошедшему и примут необходимые меры, чтобы заставить украинские власти соблюдать законы своей страны и международные обязательства.

«Находящиеся под санкциями телеканалы поддерживают связи с одним из лидеров „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктором Медведчуком. Партия осудила это решение, назвав его проявлением диктатуры и нарушением свободы слова в стране. Украинские телеканалы прекратили вещание, но остаются доступными на YouTube. Ограничения, которые применяются к этим каналам, включают блокировку активов, ограничение коммерческих операций, предотвращение вывода капитала из Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия лицензий и других разрешений», — информирует своих читателей El País.

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Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

блокировка телеканалов
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