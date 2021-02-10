Крюкова: Настоящую оценку санкциям Зеленского будет давать электорат на ближайших выборах

Действующая украинская власть пытается бороться с неугодными СМИ и журналистами низкими методами и запрещенными приемами. Но оставлять эту ситуацию безнаказанной нельзя, так как за каждым телеканалом стоят зрители, простые украинцы, которые и будут давать объективную оценку действиям власти законным путем на избирательных участках. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявила заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.UA» Светлана Крюкова.

«Хочу сказать, что финал не так имеет значение, то есть не важно, чем все это закончится — созданием нового канала, попыткой воссоздать три канала. Имеет значение борьба. Ровно на столько, на сколько он (Зеленский. — Ред.) будет потом, в дальнейшем, ощущать на себе вашу борьбу, будет в дальнейшем привычка повторяться или нет. Потому что если ситуацию отпустить, если это не повлечет за собой никаких последствий, а я думаю, что повлечет, причем они — неизбежны», — подчеркнула журналист.

Также она упомянула цитату из запрещенного недавно в Украине романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», намекнув, что это должно стать сигналом для Президента, что он запустил процесс, который уже не в силах контролировать сам. И сейчас, радуясь позитивной оценке своих действий со стороны западных кураторов, вряд ли его также обрадует оценка простых украинцев на ближайших выборах.

«Возвращаясь к запрещенному незапрещенному Булгакову: „Аннушка уже разлила масло“. И есть процессы, которые от Зеленского уже не зависят. В первую очередь они связаны с реакцией вашего зрителя, электората, который будет давать свою оценку, и они в дальнейшем это будут наблюдать», — подчеркнула Крюкова.

Также по ее мнению, вполне возможно, что санкциями репрессии власти не ограничатся и ее коллегам стоит ожидать дальнейшего психологического давления и не только.

«Борьба будет неравнозначной, потому что, чем отличаются наши действия от действий властей? Власти всегда в отношении журналистов применяют такие методы, которые конкретно угрожают нашей физической безопасности, материальному благосостоянию. Потому что, когда люди теряют работу, понятно, это серьезные последствия, психологическое давление. Мы же всегда работаем только словом. Мы бьем словом, а отвечают нам не равнозначными действиями», — сказала в заключение Светлана Крюкова.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет инициировать процедуру импичмента Президента Украины Владимира Зеленского из-за систематических грубых нарушений главой государства норм Конституции Украины.