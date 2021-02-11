Як перевести роздрібну торгову точку в онлайн

Введення локдаунів з досить жорсткими умовами призвели до того, що цілий ряд потенційних клієнтів перейшли до покупок в інтернеті. Для прикладу візьмемо групу дитячих товарів, в яку входять одяг, взуття, іграшки, гігієнічні засоби. Підприємці успішно вели торгівлю в цій сфері. Така продукція займає мінімум місця, а розташування роздрібного магазину поблизу місць частого перебування дітей (ігрові майданчики, школи, садочки) забезпечували досить високі продажі. Але карантинні заходи змусили власників неодноразово закривати подібні торгові точки. Роздрібний бізнес зазнав збитків, а за статистикою продажі товарів для дітей різного віку, які виконувалися через інтернет, виросли приблизно на третину.

Як приклад, розглянемо сторінку популярної віртуальної торгового майданчика Панама https://panama.ua/categorys/76341/. Там представлена велика група товарів для дітей і їхніх мам, але кожен відвідувач може швидко знайти те, що необхідно. Спочатку йдуть сезонні пропозиції, потім моделі, які можна купити зі знижкою, а далі основний каталог. Перелік продукції наводиться в алфавітному порядку. Також вказані різні характеристики виробів - гендерна приналежність, розмір, колір, назва бренду, рівень цін.

Підприємці зрозуміли, що дистанційна торгівля сьогодні стала пріоритетною й ті, хто вчасно не вживає необхідних заходів, ризикує опинитися на межі банкрутства. Особливо це стосується малого й середнього бізнесу. Для початку доведеться ознайомитися з рядом нормативних актів. Торгувати через інтернет-магазин може як юридична особа, так і підприємець. Але, якщо ФОП належить до першої групи, то торгівля дозволена тільки на ринку, а використовувати власний сайт можна лише для реклами.

Від теорії до практики

Для відкриття інтернет-магазину потрібно переоформити ряд документів, вирішити чимало організаційних питань, а також виконати наступні етапи: