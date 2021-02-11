В Украине снова растет число заболевших COVID-19

В Украине обнаружили 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его данным, за вчера госпитализировали 1 784 человек; умерли 124 человека и 6568 человек выздоровели.
За сутки сделали 43 126 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР — 26 739, методом ИФА — 16 387).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).
С начала пандемии подтвердили 1 258 094 случаев коронавируса в Украине; 1 098 944 выздоровлений и 24 058 смертей.
Вчера сообщалось о 3409 новых случаях коронавируса и 7768 выздоровлениях.
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