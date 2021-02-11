Эксперты ВОЗ допускают, что COVID-19 появился раньше вспышки в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что распространение коронавируса в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года, когда власти страны официально об этом объявили. Об этом со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщила газета Wall Street Journal.

По информации специалистов, за два месяца до того, как Китай официально объявил об обнаружении коронавируса в Ухане, в центральной части страны со схожими симптомами госпитализировали около 90 человек.

За последние месяцы, по данным экспертов, власти КНР протестировали на антитела примерно две трети этих пациентов и сообщили, что не нашли следов заражения вирусом. Однако члены группы ВОЗ, которая расследует происхождение COVID-19, считают, что содержание антител за это время могло упасть до такого уровня, при котором их невозможно выявить.

«Нужны дальнейшие исследования», — отметил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Эксперты ВОЗ сообщили, что они попросили КНР провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы выяснить, когда вирус начал циркулировать. Китайские власти сообщили, что они пока не получили необходимые разрешения на исследование образцов, многие из которых хранятся в банках крови, отметили специалисты ВОЗ.

Власти КНР официально сообщили о первых случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал китайский город Ухань — административный центр провинции Хубэй. По версии властей, источником распространения вируса стал городской рынок морепродуктов.