Лукашенко сравнил ситуацию в стране с развалом Союза

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна столкнулась с серьезными событиями, сравнимыми с распадом СССР.
«Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», — сказал он в четверг, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании, передают местные СМИ.
Президент считает, что Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне. «Опираясь на определенные внутренние силы, — сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить, — была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу «блицкриг», — подчеркнул он.
Лукашенко также заявил, что противники властей Беларуси хотят выхода страны из Союзного государства с РФ и Договора о коллективной безопасности.
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