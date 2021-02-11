Зеленский повез послов G7 на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.

Отмечается, что вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран «Большой семерки».