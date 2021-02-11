В репрессиях Зеленского в отношении оппозиционных каналов европейские СМИ увидели «руку» Байдена

В первые же недели после инаугурации новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена в Украине активизировались действия по «устранению» неудобных для США политиков и средств массовой информации. Последним таким шагом стали санкции Президента Зеленского в отношении народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщает европейская редакция Radio Free Europe.
Популярное издание отмечает, что не случайно указ о санкциях появился ровно на следующий день после того, как Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый разговор с новым государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
«Этот шаг стал последним в серии, предпринятой Киевом с конца января против лиц, считающихся российскими агентами, и последовавшей за инаугурацией Президента США Джо Байдена, — пишет Radio Free Europe. — Это также произошло через день после первого разговора между новой администрацией США и правительством Зеленского».
Европейский новостной портал напоминает, что в январе Штаты объявили о наложении санкций на четыре организации и семь граждан Украины, которые, по их утверждениям, были связаны с вмешательством в выборы США 2020 года, включая народного депутата Украины от президентской партии Александра Дубинского. Затем последовало неоднозначное заявление бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, который отметил, что если Зеленский стремится к улучшению отношений с новой администрацией США, ему придется избавиться от чиновников, связанных с вмешательством в американские выборы. Сразу после этого Дубинского исключили из партии «Слуга народа».
Radio Free Europe пишет, что Байден курировал политику в отношении Украины, будучи вице-президентом с 2009 по 2017 год. Поэтому не удивительно, что сразу после его инаугурации украинские власти активизировали процессы по дискредитации оппозиции в целом и лично председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который открыто выступает против внешнего управления и вмешательства США в политику и экономику Украины.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.
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