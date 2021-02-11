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СМИ снова распространяют лживую информацию о связи Медведчука с нефтепродуктопроводом «Самара ‒ Западное направление»

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СМИ снова распространяют лживую информацию о связи Медведчука с нефтепродуктопроводом «Самара ‒ Западное направление»

После незаконного введения санкций и нарушающего свободу слова закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK некоторые политики и подконтрольные им СМИ продолжили кампанию по дискредитации оппозиции, в частности народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ряд телеграмм-каналов распространяют ложную информацию о якобы связи Медведчука с нефтепродуктопроводом «Самара ‒ Западное направление», к которому ни политик, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

Пресс-служба политсилы напомнила, что подобные беспочвенные обвинения уже звучали в прошлом, однако Верховный Суд Украины поставил жирную точку в деле о распространении лжи, которая неоднократно озвучивалась в провокационных целях.

В частности, имеется ввиду решение ВСУ от 1 июля 2020 года по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу «Прямой», Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку.

«Суд признал лживыми заявления, прозвучавшие в эфире программы „Закрытая зона“, в том числе и фразу: „И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема... сжиженный газ“», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Но, видимо, в стране, где Президент позволяет себе нарушать закон, для «избранных» политиков и средств массовой информации также закон не писан, и решение Верховного Суда Украины не является авторитетным.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что политики от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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Четверг, 11 февраля 2021
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