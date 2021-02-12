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В Украине снова менее 5000 случаев COVID-19 за сутки

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В Украине снова менее 5000 случаев COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 4 773 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 7 211 человек, умерло 116 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4 773 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 февраля 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали — 2 тыс. человек, летальных случаев — 116, выздоровели — 7 211 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 11 февраля сообщалось о 5 039 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 февраля было 3 409 новых случаев, 9 февраля зафиксированы 2 656 новых случаев, 8 февраля сообщалось о 2 141 новом случае инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания, 6 февраля сообщалось в 4 310 новых случаях коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксированы 4 923 новых случая COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 262 867 человека, 24 174 человек — умерли, выздоровели — 1 106 155 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

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