Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы, а тем временем во Львовской области выпало до 90 сантиметров снега.
Как сообщает пресс-служба «Укравтодора», по состоянию на утро 12 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.
С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20см).
Дождь в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях при температуре 0 + 9°С.
Температура воздуха в центральных, северных и западных областях 3-10° С на юго-востоке +5 +7°С.
Состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег местами заснеженное, в остальных областей — мокрое
На всех перевалочных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог местами заснеженное. Температура воздуха −9-18°С.
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