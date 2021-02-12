На смену снегопадам в Украину идут сильные морозы

Синоптики прогнозируют в субботу днем небольшой снег в центральных регионах Украины, но на выходных ударят сильные морозы.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
В субботу будет переменная облачность в большинстве областей, кроме Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской, будут снегопады.
Температура воздуха днем в северных и центральных областях составит −6-13, а ночью −11-15. На западе страны днем −5-8, а ночью −12-15. На востоке и юге страны днем −3-7, а ночью −8-13. В субботу в Киеве периодически будет идти снег. Днем −9-11, а ночью −12-14.
В воскресенье морозы станут сильнее. На западе днем −3-8, а ночью −4-12, на севере и в центре днем −8-13, а ночью −11-16. На востоке и юге страны днем −3-6, а ночью −9-12.
В воскресенье снегопады закончатся и в Киеве. Температура воздуха днем составит −9-11, а ночью −12-14.
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