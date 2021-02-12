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Поддерживая санкции Зеленского в отношении оппозиционных СМИ, Америка и Европа демонстрируют политику двойных стандартов, – латиноамериканские СМИ

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Поддерживая санкции Зеленского в отношении оппозиционных СМИ, Америка и Европа демонстрируют политику двойных стандартов, – латиноамериканские СМИ

Незаконные методы борьбы Президента Украины Владимира Зеленского с оппозицией и «неудобными» средствами массовой информации вызвали осуждение в национальной и международной журналистской среде. При этом страны, которые постоянно декларируют демократические ценности и неприкосновенность свободы слова, первыми выступили с поддержкой неконституционного решения украинского Президента, демонстрируя тем самым политику двойных стандартов. Об этом пишет популярный чилийский таблоид Еlciudadano.

Издание подчеркивает, что санкции Зеленского без соответствующего решения суда нарушают право на свободу выражения мнения, прописанное во Всеобщей декларации прав человека.

«В Украине Зеленский и его банда применяют диктаторские меры к средствам массовой информации, которые критикуют власть», — пишет издание, процитировав перед этим статью 19 документа Организации Объединенных Наций.

Elciudadano отмечает, что действия Президента Украины раскритиковали лидеры как украинских, так и международных журналистских организаций.

«Президент НСЖУ Сергей Томиленко охарактеризовал ситуацию с запретом на трансляцию телеканалов как „экстраординарную“, а само „решение“ — как „посягательство на свободу слова“. В свою очередь Национальный союз журналистов Украины заявил, что лишение граждан Украины доступа к СМИ без предварительного суда и запрет сотням журналистов пользоваться их правом на профессию „является посягательством на свободу выражения мнений“, подчеркнув, что „политическая принадлежность владельцев украинских СМИ не является преступлением“», — говорится в чилийской газете.

Также отмечается, что генеральный секретарь Международной федерации журналистов (IFJ)Энтони Белланже назвал то, что происходит в Украине, «неприемлемым в условиях демократии». В таком же духе высказался и генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, заявив, что «запрет вещания является одним из самых экстремальных способов ограничить свободу прессы».

По мнению Elciudadano в ситуации с закрытием оппозиционных телеканалов Соединенные Штаты Америки и некоторые европейские государства продемонстрировали политику двойных стандартов.

«Хотя уважение к свободе слова является частью первой поправки Конституции Соединенных Штатов, эта страна и ее посольство в Украине поприветствовали закрытие Зеленским телеканалов. А послы стран G7 согласились с необходимостью принятия таких мер», — идет речь в опубликованном материале.

Также чилийская газета акцентирует внимание, что сразу после введения санкций относительно телеканалов «112 Украина», NewsOne, и ZIK украинские националистические радикальные организации потребовали закрытия и других оппозиционных СМИ, критикующих правительство.

«Под одобрительные слова президента Национального совета по телерадиовещанию и телевидению Украины Ольги Герасимюк правые националистические группы, исповедующие нацизм и превозносящие фашистские символы, осуществили нападение на офис еще одного оппозиционного украинского телеканала», — пишет Elciudadano, подчеркнув, что аналогичные «демонстрации» радикалов и ранее проводились в Украине с молчаливого согласия властей, в основном для устрашения оппозиционных СМИ.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета парии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

блокировка телеканалов
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Мнения

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Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
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Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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