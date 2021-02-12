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Кузьмин: Панический страх перед Медведчуком заставил Зеленского вышвырнуть на улицу полторы тысячи журналистов и сотрудников ненавистных ему телеканалов

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Кузьмин: Панический страх перед Медведчуком заставил Зеленского вышвырнуть на улицу полторы тысячи журналистов и сотрудников ненавистных ему телеканалов

Владимир Зеленский и его олигархическое окружение панически боятся стремительного роста популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», а также народного депутата Украины Виктора Медведчука, против которого на самом деле и были введены санкции, прекратившие вещание трех самых популярных в стране телеканалов. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Всем уже в Украине и за ее пределами ясно, что санкции введены против Медведчука. По абсолютно надуманным основаниям. Явно противозаконно. Вы со своим олигархическим окружением просто испугались. Испугались стремительного роста его (Медведчука. – Ред.) популярности. Его явного преимущества перед вами. Именно Медведчук сегодня является символом украинского протеста, символом борьбы против внешнего управления. Именно с ним многие связывают спасение Украины от таких, как вы и как Порошенко. А три оппозиционных канала ("112 Украина", NewsOne и ZIK. – Ред.) об этом вещали на весь мир. Каждый день. Круглые сутки», – подчеркнул парламентарий.

Также он добавил, что именно страх перед правдивой информацией, которую доносили журналисты закрытых телеканалов до украинцев, заставил Президента пойти на беспрецедентный шаг, нарушающий Конституцию и законодательство Украины.

«Вы из страха вышвырнули на улицу полторы тысячи человек, журналистов и сотрудников ненавистных вам телеканалов. И сейчас, защищая себя от справедливых обвинений в узурпации власти, врете, находя себе все новые и новые оправдания. В этот раз вот: финансирование каналов из оккупированных территорий...» – сказал Кузьмин.

Нардеп напомнил Владимиру Зеленскому некоторые основы украинского законодательства, в частности, что закон запрещает накладывать санкции на граждан Украины, вне зависимости от источника финансирования, а также, что санкции могут применяться только к лицам, осуществляющим террористическую деятельность.

«Вы всерьёз верите, что нардеп Козак занимается террористической деятельностью и является террористом? Почему же он до сих пор не арестован за этот самый терроризм? Или он не террорист?» – уточнил политик, добавив, что Конституция Украины запрещает кому бы то ни было, включая Президента, ограничивать права граждан. Исключение составляют, пояснил парламентарий, лишь случаи, допустимые во время военного и чрезвычайного положения, которые, как известно, до сих пор не введены.

По мнению Рената Кузьмина причины введения санкций, озвучиваемые Зеленским, являются ничем не обоснованной ложью. В заключение, парламентарий сказал, что реальную оценку действиям Президента Украины дал Европарламент.

«Оценку вам и вашей власти уже дал Европарламент: ухудшение социальной и политической ситуации, давление на прессу, репрессии и коррупция. Вот это и есть ваше истинное лицо. А Медведчук обязательно победит в этой борьбе. И украинский народ победит. И сбросит с себя ярмо внешнего управления вместе с вашей гнилой и продажной властью», – резюмировал Ренат Кузьмин.

Читайте также: Поддерживая санкции Зеленского в отношении оппозиционных СМИ, Америка и Европа демонстрируют политику двойных стандартов, – латиноамериканские СМИ

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что на правах политической силы, которая согласно данным социологических опросов является лидером политических симпатий, ОПЗЖ будет отстаивать соблюдение законов и Конституции Украины, даже если речь идет о главе государства.

Ренат Кузьмин, блокировка телеканалов
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журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

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Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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