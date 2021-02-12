Строительство «Северного потока – 2» возобновят на следующей неделе

Работы по строительству газопровода «Северный поток — 2», прерванные из-за непогоды, будут возобновлены на следующей неделе. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Издание напомнило, что на минувших выходных судно «Фортуна» завершило морские испытания и начало укладку «Северного потока — 2» в водах Дании. Однако оно проложило всего несколько сотен метров трубопровода и вынуждено было прекратить работы из-за шторма и холодного фронта.
«Непогода остановила „Северный поток — 2“ лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум Nord Stream 2 полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», — пишет Der Spiegel. Цель — завершить строительство газопровода до конца текущего года, отметило издание.
Представители министерств ФРГ, ЕС и эксперты по трансатлантическим отношениям ведут диалог с США по Nord Stream 2, передает также Der Spiegel.
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