Дяченко: На выборах Зеленский обещал посадить Порошенко, но запрет телеканалов показывает, что главный оппонент власти – это Медведчук

Даже Порошенко не рискнул пойти на такое беззаконие, как запрет работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но Зеленский закрыл телеканалы под предлогом санкций, потому что на Банковой считают своим главным политическим оппонентом председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в своей статье «Зеленский обещал посадить Порошенко, а начал войну против Медведчука и ОПЗЖ» пишет политический публицист Виктор Дяченко.

«Телеканалы „112“ и „NewsOne“ сыграли заметную роль в президентской избирательной компании, работая против Порошенко и фактически помогая Зеленскому. Но, несмотря на это, к чести Петра Алексеевича, он не стал их закрывать — может просто постеснялся, а, может, понимая всю юридическую незаконность такого решения. Хотя он мог пойти на беспредел, хотя его засыпали петициями радикальные „порохоботы“, требовавшие расправы с „рупорами Кремля“ — но он не стал. И это решение ВР просто отправилось под сукно», — информирует публицист.

Дяченко делает вывод, что президент Зеленский не держит слова и быстро забывает свои обещания, потому что, когда в сентябре 2019-го его спросили: не собирается ли он закрывать NewsOne (просто введя в действие решение ВР), то он категорически заявил, что «никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы».

«На основе этого постановления срочно мобилизованное СНБО (самого заседания фактически не было, просто спешно поставили подписи) вынесло решение, немедленно утвержденное указом президента № 43/2021. Оказавшееся форменным беспределом!» — возмущается публицист.

В связи с этим Дяченко приходит к выводу, что власть во главе с Зеленским показала, что считает именно Виктора Медведчука своим главным политическим оппонентом.

«Как бы там ни было, но Владимир Зеленский, во время своей предвыборной компании обещавший посадить Петра Порошенко, теперь приказал закрыть возбужденные против него уголовные дела, и начал открытую войну с Медведчуком и ОПЗЖ», — отмечает автор.

В то же время Дяченко уверен, что атака Зеленского на оппозиционные телеканалы не поможет ему вернуть избирателей, которые разочаровались и ушли к другим политикам.

«Еще одна версия гласит, что таким образом Зеленский пытается привлечь на свою сторону „проукраинский“ электорат, отошедший от него к „Батькивщине“, „Силе и чести“, „УДАРу“, „Стратегии Гройсмана“. Вот только данный метод весьма сомнительный, поскольку самые яростные недруги ОПЗЖ поддерживают „Евросолидарность“, „Голос“ и национал-радикалов, и они ненавидят самого Зеленского так же, как и Медведчука. Нужно быть просто глупцом, чтобы этого не понимать!» — подчеркивает публицист.

По словам Дяченко, атака на «112 Украина», NewsOne и ZIK — это первый открытый «диктаторский» шаг команды Зеленского, за которым могут последовать и другие.

«Это первый случай прямого наступления на свободу слова в Украине, официально одобренный Западом. Это признаки скорых серьезных изменений в Минском процессе, от которых можно ожидать всего, вплоть до отказа от мирного курса. А еще совершенно очевидно, что в данном случае время уже не будет играть в пользу ни одной стороны, и в этом политическом конфликте выживет тот, кто будет действовать быстрее и эффективнее, а не ждать пока всё само рассосется. А значит, начавшийся февраль обещает быть весьма жарким...» — прогнозирует политический публицист Виктор Дяченко.