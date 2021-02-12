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Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо про нарушение Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации с «каналами Медведчука»

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Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо про нарушение Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации с «каналами Медведчука»

Депутаты Европейского парламента Катержина Конечна, Мик Уоллес и Клэр Дэйли написали письмо Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, в котором обратили внимание еврочиновника на ситуацию, которая складывается в Украине в связи с решением президента Владимира Зеленского во внесудебном порядке закрыть три оппозиционных телеканала.  

Об этом Капиталу рассказала депутат Катержина Конечна, предоставив копию документа.

В письме Боррелю депутаты напомнили, что решение о запрете трансляции трех телеканалов в Украине осудили Национальный союз журналистов Украины, а также Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ).

Там отмечается, то действия администрации президента Зеленского противоречат даже украинскому законодательству, поскольку закон не дает президенту права вводить санкции против отечественных компаний или СМИ.

«Аппарат президента не имеет полномочий регулировать работу СМИ (это ответственность Государственного комитета Украины по телевидению и радиовещанию). Таким образом, отзыв лицензий на вещание указом президента (в отношении которого нет возможности обжаловать его в суде) является не только актом политически мотивированной государственной цензуры, но и явным нарушением принципа верховенства права в Украине», - написали депутаты.

В связи с этим парламентарии хотят получить от Жозепа Борреля ответ, насколько решение президента Зеленского соответствует международно-правовым стандартам в области свободы слова и печати. А также сообщить, какие меры принимает Еврокомиссия, и каким образом данный вопрос обсуждается с руководством Украины.

Читайте также: Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

Европарламент, блокировка телеканалов
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Пятница, 12 февраля 2021
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Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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