Медведчук: В действиях Зеленского и его команды есть признаки ряда тяжких уголовных преступлений

Санкции Владимира Зеленского, в результате которых лишены лицензии телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, — это удар по оппозиции и начало масштабной кампании против Виктора Медведчука. К таким политическим манипуляциям и противозаконным действиям главу государства побудил страх перед растущими рейтингами ОПЗЖ на фоне полного провала как самого Президента, так и провластной политсилы «Слуга народа». Об этом сказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью телеканалу «Россия 24».
Парламентарий подчеркнул, что, учитывая ситуацию в стране, падение рейтингов Зеленского вполне закономерно.
«Последние 3‒4 месяца („Оппозиционная платформа — За жизнь“. — Ред.) занимает уверенное первое место во всех социологических опросах. А партия „Слуга народа“ опустилась не только на второю, но даже на третью и четвертую ступеньку», — отметил политик, уточнив, что такая ситуация сложилась исключительно из-за бездействия и несостоятельности действующей власти.
«Ситуация, связанная с экономикой критичная, ситуация, связанная с повышением ЖКХ, ситуация, связанная с отсутствием мира на Донбассе и нежеланием сегодня проводить этот мир и мирные переговоры, ситуация, связанная с коронавирусом и отсутствием вакцины, ‒ только потому, что власть киевская во главе с Зеленским ограниченна», — пояснил нардеп.
Виктор Медведчук добавил, что все вместе побудило у власти следующую позицию — противостоять тем каналам, которые подавали справедливую, объективную информацию и рассказывали о бедах украинских граждан, последовавших из-за непрофессионализма со стороны власти.
«Закрытие каналов полностью является нарушением действующего законодательства, не предусмотрено теми нормами, которые существуют, в том числе и законом о санкциях. И эти действия являются не просто незаконными, они еще и преступные. Потому что в этих действиях со стороны Зеленского и его команды есть признаки ряда состава тяжких уголовных преступлений», — подчеркнул парламентарий.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут не при чем. Также он объяснил, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.
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