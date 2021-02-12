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Медведчук: В действиях Зеленского и его команды есть признаки ряда тяжких уголовных преступлений

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Медведчук: В действиях Зеленского и его команды есть признаки ряда тяжких уголовных преступлений

Санкции Владимира Зеленского, в результате которых лишены лицензии телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, — это удар по оппозиции и начало масштабной кампании против Виктора Медведчука. К таким политическим манипуляциям и противозаконным действиям главу государства побудил страх перед растущими рейтингами ОПЗЖ на фоне полного провала как самого Президента, так и провластной политсилы «Слуга народа». Об этом сказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью телеканалу «Россия 24».

Парламентарий подчеркнул, что, учитывая ситуацию в стране, падение рейтингов Зеленского вполне закономерно.

«Последние 3‒4 месяца („Оппозиционная платформа — За жизнь“. — Ред.) занимает уверенное первое место во всех социологических опросах. А партия „Слуга народа“ опустилась не только на второю, но даже на третью и четвертую ступеньку», — отметил политик, уточнив, что такая ситуация сложилась исключительно из-за бездействия и несостоятельности действующей власти.

«Ситуация, связанная с экономикой критичная, ситуация, связанная с повышением ЖКХ, ситуация, связанная с отсутствием мира на Донбассе и нежеланием сегодня проводить этот мир и мирные переговоры, ситуация, связанная с коронавирусом и отсутствием вакцины, ‒ только потому, что власть киевская во главе с Зеленским ограниченна», — пояснил нардеп.

Виктор Медведчук добавил, что все вместе побудило у власти следующую позицию — противостоять тем каналам, которые подавали справедливую, объективную информацию и рассказывали о бедах украинских граждан, последовавших из-за непрофессионализма со стороны власти.

«Закрытие каналов полностью является нарушением действующего законодательства, не предусмотрено теми нормами, которые существуют, в том числе и законом о санкциях. И эти действия являются не просто незаконными, они еще и преступные. Потому что в этих действиях со стороны Зеленского и его команды есть признаки ряда состава тяжких уголовных преступлений», — подчеркнул парламентарий.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут не при чем. Также он объяснил, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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Пятница, 12 февраля 2021
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журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
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