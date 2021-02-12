Зеленский поблагодарил послов за визит на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил послов Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции за то, что побывали на передовых позициях в зоне проведения операции Объединенных сил и своими глазами увидели, что такое война на Донбассе.
«Очень рад и благодарен, что дипломаты Франции, Германии, США, Канады, Великобритании, Швеции побывали со мной на передовой и своими глазами увидели, что такое война на Донбассе, и как важно двигаться к миру», — написал он на странице в Twitter.
Как сообщалось, Зеленский вместе с послами западных стран — партнеров Украины побывал в четверг на передовых позициях в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Вместе с Зеленским передовую посетили послы Франции в Украине Этьен де Понсен, Германии Анка Фельдгузен, Великобритании Мелинда Симмонс, Канады Лариса Галадза, Швеции Тобиас Тиберг, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
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