Цена нефти Brent превысила $62 за баррель впервые за год

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,96% и достигла в пике $62,34 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:35 по Киеву.

В последний раз стоимость Brent находилась выше $62 за баррель в январе 2020 года.

К 18:40 нефть Brent росла на 1,95% и торговалась на уровне $62,33 за баррель. В то же время нефть WTI подорожала на 1,8%, до $59,18 за баррель.

По мнению экспертов, нефть растет на фоне падения запасов в США и сокращения добычи странами ОПЕК+.