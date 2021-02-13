У журналистов заблокированных телеканалов забрали аккредитацию для работы в Раде

Журналистам телеканалов «112 Украина», Newsone и ZIK, деятельность которых была заблокирована решением Совета национальной безопасности и обороны, отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде, утверждает народный депутат Роман Лозинский (фракция «Голос»).

«Абсолютно справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента», — написал Лозинский в соцсети Фейсбук в субботу

Он отметил, что на прошлой неделе обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и руководителю аппарата парламента с требованием отменить аккредитацию для журналистов 112 Украина«, Newsone и ZIK.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.