У журналистов заблокированных телеканалов забрали аккредитацию для работы в Раде

Журналистам телеканалов «112 Украина», Newsone и ZIK, деятельность которых была заблокирована решением Совета национальной безопасности и обороны, отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде, утверждает народный депутат Роман Лозинский (фракция «Голос»).
«Абсолютно справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента», — написал Лозинский в соцсети Фейсбук в субботу
Он отметил, что на прошлой неделе обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и руководителю аппарата парламента с требованием отменить аккредитацию для журналистов 112 Украина«, Newsone и ZIK.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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